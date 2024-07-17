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17 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 11 дней
17 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского освободили районные центры Брестской области - города Пружаны и Дрогичин.
А части и соединения 2-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Георгия Захарова завершили нацистскую оккупацию в Берестовицком районе современной Гродненской области.
До полногоосвобожденияБеларуси - 11 дней.
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