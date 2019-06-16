17 июня "Пламя мира" II Европейских игр прибудет в Минск

Минск - финальная точка эстафеты огня. Уже завтра "Пламя мира" II Европейских игр прибудет в белорусскую столицу.



Пока факелоносцы и хранители огня преодолевают путь к Кургану Славы. В Минской области спортивный огонь накануне озарил Заславль и Молодечно. “Пламя мира” из рук в руки передавали министры, артисты эстрады, профессиональные спортсмены, среди которых и многократный чемпион мира по гребле Александр Волчецкий.



О том, как встречали и провожали символический огонь на Кургане Славы, расскажем в следующих выпусках.