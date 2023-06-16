ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

17 июня в проекте "Беларусь созидающая": Беларуськалий - национальное достояние страны

От первой руды и ручного труда - до пятой части мирового рынка! Калийная отрасль страны - это более четверти века интенсивного развития.

Удобрения из Беларуси повышают урожайность в разных точках планеты. Руда добывается каждую минуту. Отечественные технологии позволяют работать даже на глубине в тысячу метров. Предприятие "Беларуськалий" - это современный промышленный гигант, равных которому нет в Европе.

Это наше национальное достояние. Но у флагмана были и переломные моменты в истории. "Было - стало" в проекте "Беларусь созидающая". Смотрите в субботу после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все