17 июня в проекте "Беларусь созидающая": Беларуськалий - национальное достояние страны

От первой руды и ручного труда - до пятой части мирового рынка! Калийная отрасль страны - это более четверти века интенсивного развития.

Удобрения из Беларуси повышают урожайность в разных точках планеты. Руда добывается каждую минуту. Отечественные технологии позволяют работать даже на глубине в тысячу метров. Предприятие "Беларуськалий" - это современный промышленный гигант, равных которому нет в Европе.