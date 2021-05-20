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17-летний школьник из Борисова лишился всех своих сбережений
17-летний школьник из Борисова хотел сделать подарок отцу, но лишился всех своих сбережений. В интернете парень нашел объявление, где неизвестные обещали сделать права. Подросток посчитал, что такая услуга будет весьма кстати его отцу, который был лишен водительского удостоверения. Списавшись с аферистами, парень перевел деньги – более тысячи рублей. Не дождавшись обещанных документов, обратился в милицию. Владимир Королев выяснил подробности аферы.
О том, что подарок папе на день рождения обернется для него походом в милицию, 17-летний школьник из Борисова и подумать не мог. Парень в интернете нашел группу, в которой помогали восстановить водительское удостоверение. Уверяли, что все делается официально.
После всех поборов уже начались проблемы со стороны изготовителя. Сперва задерживался курьер с доставкой документов в Борисов. После и вовсе продавец заблокировал аккаунт школьника.
Парень, осознав, что отдал деньги аферистам, написал заявление в милицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Потерпевший допрошен, осмотрена его переписка, скриншоты приобщены к материалам дела. Расследование продолжается.
Подросток признается: чтобы сделать подарок отцу, он несколько месяцев исправно ходил на работу после школы. Парень и подумать не мог, что подобный подарок может обернуться чередой проблем.
Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что подразделение органов ГАИ осуществляет замену/выдачу документов в строгом соответствии с законом, не прибегая к помощи посторонних лиц.
Формально сам школьник также может попасть под уголовное преследование за попытку купить поддельные документы. Если в его действиях не найдется злого умысла, он так и останется в статусе подозреваемого.
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