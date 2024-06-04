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17-летний студент минского вуза задержан за распространение детского порно

17-летний студент минского вуза задержан за распространение детского порно

За распространение детского порно задержан студент столичного вуза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В поле зрения правоохранителей Могилева попал 17-летний студент столичного вуза. Как стало известно, молодой человек создал и администрировал приватный Telegram-канал. Он скачивал из интернета ролики с детским порно и выкладывал их на своем ресурсе, доступ к которому предоставлял желающим за деньги.

Преступной деятельностью молодой человек занимался на протяжении пяти месяцев. В данный момент правоохранители продолжают устанавливать покупателей запрещенного контента.

Следователями возбуждено уголовное дело за распространение порноматериалов.

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