17-летний студент минского вуза задержан за распространение детского порно

За распространение детского порно задержан студент столичного вуза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В поле зрения правоохранителей Могилева попал 17-летний студент столичного вуза. Как стало известно, молодой человек создал и администрировал приватный Telegram-канал. Он скачивал из интернета ролики с детским порно и выкладывал их на своем ресурсе, доступ к которому предоставлял желающим за деньги.