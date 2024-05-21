17-летний житель Могилева задержан за вождение без прав в нетрезвом виде

Ночью 17-летний учащийся одного из колледжей двигался на автомобиле Mazda в одном из дворов по ул.Краснозвездной. Остановивший его инспектор ДПС узнал юного водителя - летом прошлого года он задерживал его за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Подросток своей вины не отрицал и признался, что и перед этой поездкой употреблял спиртное.