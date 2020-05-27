Делиться пикантными снимками в Сети нельзя. Об этом стражи порядка напоминают регулярно. И все же некоторые, видимо, рассчитывают на удачу. 17-летняя жительница Бреста едва не стала жертвой интернет-афериста. Еще в прошлом году девушка поделилась полуобнаженными фото со своим парнем. Спустя несколько месяцев фотографии вернулись. Снимки прислали и сопроводили текстом. Мол, 25 рублей или кадры будут обнародованы. Виртуальный собеседник скинул девушке номер карты для перевода нужной суммы. Однако потенциальная жертва не заплатила, а пошла в милицию.



