17 мая в Минске стартует Международная выставка вооружения и военной техники MILEX

170 организаций-участников и десятки делегаций из 30 стран. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX стартует сегодня в Минске. Белорусская столица принимает форум в 11 раз и по традиции на "Минск-Арене".

Это не просто выставка достижений, но и площадка для международного сотрудничества. В предыдущий раз на MILEX были подписаны контракты на сумму более 200 млн долларов.

Стрелковое оружие и боеприпасы, высокотехнологичное оборудование и системы, авиация и ракетно-космические комплексы, бронетанковая техника - это лишь малая часть экспозиции.