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17 мая в Минске стартует Международная выставка вооружения и военной техники MILEX
170 организаций-участников и десятки делегаций из 30 стран. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX стартует сегодня в Минске. Белорусская столица принимает форум в 11 раз и по традиции на "Минск-Арене".
Это не просто выставка достижений, но и площадка для международного сотрудничества. В предыдущий раз на MILEX были подписаны контракты на сумму более 200 млн долларов.
Стрелковое оружие и боеприпасы, высокотехнологичное оборудование и системы, авиация и ракетно-космические комплексы, бронетанковая техника - это лишь малая часть экспозиции.
Работать на выставке будут журналисты из 40 телерадиокомпаний, информагентств и печатных СМИ. И традиционно широко освещает MILEX Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании.
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