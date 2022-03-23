17 новых отечественных сортов сельхозкультур отправятся на белорусские поля в этом году

Старт аграрного сезона. Сельхозорганизации в ожидании стабильного температурного плюса для начала массового сева яровых культур. Причем с каждым годом изменяются соотношения зернового клина: 40 % ранних яровых и 60 % озимых. Ведь то, что сеют осенью, более устойчиво к засухе и дает большую урожайность. В этом году на белорусские поля отправятся и 17 новых отечественных сортов сельхозкультур. Создали специалисты НПЦ Академии наук по земледелию. Особое значение ученые из Жодино придают и разнообразию гибридов кукурузы.



Эрома Урбан, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Сорта белорусской селекции более продуктивны и адаптивны, они дают урожайность до 120 центнеров с гектара. Т.е. они более приспособлены к нашим местным условиям. Под урожай 2022 года включено 17 новых сортов. Это сорта озимой и яровой пшеницы, ржи, новые сорта зернобобовых, также это сорта люпина, гречихи. Сорта селекции центра по зерновым культурам обеспечивают более 100 центнеров с гектара зерна. В научно-практическом центре более 600 гектаров отведено под семеноводство. Ежегодно ученые из Жодино получают более полутора тысяч тонн оригинальных и элитных семян.

