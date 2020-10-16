17 октября прямые телефонные линии

Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно в эту субботу, 17 октября, во время прямых телефонных линий.

В столице завтра с 9:00 и до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.