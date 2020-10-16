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17 октября прямые телефонные линии
Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно в эту субботу, 17 октября, во время прямых телефонных линий.
В столице завтра с 9:00 и до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
А на обращения жителей центрального региона - заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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