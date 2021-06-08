17 сентября в Беларуси будет отмечаться новый праздник - День народного единства
В Беларуси утвержден новый государственный праздник - День народного единства. Отмечаться он будет 17 сентября. Соответствующий указ подписал Президент.
Дата неслучайная - 17 сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, после которого почти 20 лет половина нашей республики (с населением без малого 4 миллиона человек) находилась в юрисдикции польского государства. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН.
17 сентября народным собранием Западной Беларуси было предложено праздновать как государственный праздник - День освобождения трудящихся Западной Беларуси от гнета буржуазии и помещиков. Так он и праздновался до Великой Отечественной войны. После Великой Отечественной войны - это был день воссоединения. Но в последний раз он был отпразднован в 1949 году, в 10-ю годовщину воссоединения. После этот праздник стал своего рода фигурой умолчания - нельзя нервировать поляков.
Историческая справедливость восстановлена в независимой Беларуси. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности.