17 тысяч писем прислали Деду Морозу в Беловежскую пущу этой зимой

Зимние праздники - время принимать гостей. И время ходить и даже ездить в гости к родителям, к родственникам, к коллегам, да просто к знакомым. Ведь зимой любой человек как-то, кажется, по-особому нуждается в ресурсе, который быстрее прочих исчерпывается в нашу высокотехнологичную эпоху. Человеку айтишному, как никому другому, нужна теплота простого человеческого общения!



Иногда кажется, что подарить людям возможность просто сесть друг рядом с другом и поговорить не на бегу, не по работе и не через экран гаджета может только турпоездка в далекую страну или... чудо. Но вот совсем рядом, у нас в Беларуси, есть шанс совместить! Езжайте к Деду Морозу в Беловежскую пущу, как это делают до 100 000 человек в сезон.



Роскошь живого общения взрослых и их детей, занятых на важной работе людей и их домашних, самых старших и самых маленьких - это отличный новогодний подарок, сюжет о котором нам дарит Мария Тройнич.



В Беловежской пуще волшебство начинается еще по дороге к поместью Деда Мороза: первыми гостей встречают дикие олени. А сама новогодняя сказка скрывается за большими резными воротами.



Чем ближе к Новому году, тем насыщеннее график Деда Мороза. Первые экскурсии в поместье начинаются в девять утра. Пятьдесят хороводов кряду вокруг елки - и это еще не предел. Но волшебный старик не жалуется: говорит, энергии ему придают эмоции посетителей. В перерыве он сядет в кресло у камина и разложит письма. В бумажных конвертах - самые заветные мечты детей и взрослых. Гонконг, Питсбург, Сантьяго: белорусского Деда Мороза знают на всех континентах.





Только этой зимой Деду Морозу прислали 17 тысяч писем

И ни одно не остается без внимания. Корреспонденции так много, что в поместье решили установить огромный почтовый ящик размером с небольшую избушку. В нем электронный датчик "чудометр" - так назвали специальный прибор, который измеряет силу новогодних желаний. Отвечать на послания сказочному старцу помогают помощники и внучка Снегурочка.

Просьбы Деду Морозу поступают и по электронной почте. Форму можно заполнить на сайте Национального парка "Беловежская пуща". Правда, пока виртуальная форма обращений не так популярна: в день приходит около десяти таких посланий. В основном по интернету пишут взрослые. Они, как и дети, верят в чудо. Но только желания другие. Те, кому за восемнадцать, просят Деда Мороза успешно сдать госэкзамены, урегулировать судебные споры или найти жениха.

Среди адресантов немало тех, кто любит дарить подарки не меньше, чем получать. Часто в пущу приходят целые посылки с сувенирами ручной работы.

Несмотря на плотный график, Дед Мороз отвечает на многие письма лично

В честь праздника в качестве исключения одно послание доверили прочитать нашей съемочной группе. Узнавать о чужих желаниях оказалось очень волнительно. Вот пишет мальчик Арсений из Гродненского района. В его письме - все понятно без лишних слов: рисунок скейта.

Времени на отдых за чтением немного: у крыльца уже ждут те, кто приехал сказать о своих желаниях волшебнику лично. Чтобы исполнились наверняка.

За один день в резиденции принимают около семи тысяч гостей. Кроме встречи с волшебником и подарков, посетителей ждет множество аттракционов. Один из них домик Снегурочки с волшебным зеркалом. По легенде женщины, которые посмотрят в него через окно, станут красивее и моложе.

Побывать в гостях у сказки - одно из новогодних желаний второклассницы Даши Касьяновой. Девочка живет в Витебске, но расстояние в шестьсот километров ее не пугает. Она верит: если не в этом, так в следующем году обязательно приедет в гости к Деду Морозу и увидит древнюю пущу. А пока она старательно выводит буквы. Написать письмо волшебнику - задача посерьезнее домашнего задания и даже контрольной. Школьница просит много снега, конструктор и спортивных побед. Даша занимается борьбой, и у нее уже есть первый детский разряд.

Канун Нового года - время, когда вера в чудо объединяет миллионы жителей разных континентов и возрастов. С теми, кому в наступающем году очень нужно исполнение желания, Дед Мороз поделился секретом своего волшебства.