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17 выпускников окончили Университет гражданской защиты МЧС Беларуси с отличием, из них 4 - с золотой медалью
Спасательное дело как предназначение. Юбилейный, 30-й выпуск курсантов прошел в Университете гражданской защиты МЧС.
Молодых офицеров с началом нового этапа на их пути к профессии спасателя поздравил лично министр. 149 лейтенантов поступают на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям и Вооруженные Силы. В строю находится 51 выпускник факультета командного направления, 40 иностранных специалистов. 17 выпускников окончили учебное заведение с отличием, из них четверо - с золотой медалью. И как отметил на торжественном мероприятии Вадим Синявский, это серьезная работа, проделанная профессорско-преподавательским составом, самими курсантами и их родителями. В ряды ведомства вливаются настоящие патриоты, готовые прийти на помощь человеку, попавшему в беду.
Университет МЧС ведет активную деятельность по подготовке специалистов для других стран в рамках международного сотрудничества, и поэтому на плацу рядом с белорусами в строю и 40 специалистов из Азербайджана и Казахстана. Эти офицеры-спасатели завтра поедут служить в свои страны и будут полезны своему обществу, но с благодарностью будут помнить о годах учебы, проведенных в Беларуси, в Университете гражданской защиты.
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