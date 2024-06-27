17 выпускников окончили Университет гражданской защиты МЧС Беларуси с отличием, из них 4 - с золотой медалью

Молодых офицеров с началом нового этапа на их пути к профессии спасателя поздравил лично министр. 149 лейтенантов поступают на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям и Вооруженные Силы. В строю находится 51 выпускник факультета командного направления, 40 иностранных специалистов. 17 выпускников окончили учебное заведение с отличием, из них четверо - с золотой медалью. И как отметил на торжественном мероприятии Вадим Синявский, это серьезная работа, проделанная профессорско-преподавательским составом, самими курсантами и их родителями. В ряды ведомства вливаются настоящие патриоты, готовые прийти на помощь человеку, попавшему в беду.

