18 лет под гнетом: как польская оккупация пыталась стереть белорусскую идентичность

Период с 1921 по 1939 годы для белорусов - это своего рода нож, который до сих пор торчит в истории. 18 лет треть белорусской земли жила под Польшей. В результате Рижского мира, подписанного 18 марта 1921 года, Западная Беларусь отошла второй Речи Посполитой.

Поляки, формально обещая в седьмой статье Рижского мирного договора способствовать развитию белорусов, на деле поставили одну цель - исчезновение. Белорусу оставляли два выбора - либо ты перестаешь быть белорусом, либо становишься врагом.

"Было утрачено территориальное и национальное единство народа. Со стороны польской власти был взят жесткий курс на тотальное ополячивание населения. Если вначале немного играли в либеральную демократию (белорусы присутствовали в парламенте, например), то скоро все изменилось. Белорусский народ оказывал отчаянное сопротивление - сначала вооруженное (до 1925 года), а потом различными легальными способами борьбы. Но первое, что было сделано Польшей, - подавление белорусской политической активности, а потом и культурной. Для Беларуси перспектива была проста до безобразия - земли должны были стать Польшей и ничем иным", - заявил историк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Для европейского интеллектуала межвоенное 20-летие - это джаз, ар-деко, Эрнест Хемингуэй в кафе, расцвет Европы. На белорусских же землях, отошедших Польше, происходили полицейские облавы, закрытие школ, конфискация церквей и приказы говорить по-польски или молчать. Западная Европа в 1920-х годах переживала культурный ренессанс, а Западная Беларусь - культурный геноцид, или этноцид.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Военно-полевые суды были введены на оккупированных территориях еще в ходе боевых действий (речь о Советско-польской войне. - Прим. news.by) 1919-1921 годов. Проводилось массовое ограбление населения, мародерство. Край был разорен, даже по официальным данным польских властей, было уничтожено на этой территории в ходе боевых действий Первой мировой войны, Советско-польской войны более 580 тыс. строений".

Именно с культуры началось уничтожение нации. Народ забыл свои песни, язык. В 1921 году, сразу после Рижского мира, на территории Западной Беларуси работало около 400 начальных белорусских школ, 8 белорусских гимназий, 2 учительские семинарии. К 1924 году от 400 школ осталось 37. В 1935-м почти на 4 млн белорусского населения - 16 белорусских школ. А в 1938-1939 учебном году белорусских школ не осталось вообще. Их просто закрыли одну за другой.

Перевод Библии, Евангелия на белорусский язык трактовался как коммунистическая деятельность. Шли доносы в дефензиву. А если православный или католический священник выдал справку о рождении ребенка не на польском языке, его привлекали за фальсификацию документа, потому что он издал его не на настоящем языке. За "мову" можно было вовсе получить штраф - изъяснение происходило не на польском языке.

Для польской элиты Беларусь была не просто чужим, а низшим. Поляками низшего сорта (так в начале 20 века называл белорусов, литовцев и украинцев идеолог польского национализма Роман Дмовский). Белорусская фикция - так отзывался о самом существовании белорусской нации начальник государства Юзеф Пилсудский. Министр юстиции Польши Александр Мейштович сформулировал цель предельно четко - белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. "Это приговор истории. Мы должны этому способствовать", - заявлял он.

"Белорусские крестьяне не могли пользоваться пастбищем, лесами. Существовало ограничение в развитии промышленности на территории Беларуси. Был вывоз леса - кругляк, в том числе из Беловежской пущи, гнали на экспорт, потому что Польша жила за счет этого. Пилсудскому в 1927-1929 годах удалось на некоторое время до начала мирового экономического кризиса стабилизировать польскую экономику, в основном превратив Польшу в сырьевой придаток. Она не была развитой страной. Тогда Польша была одной из самых отсталых стран Европы", - отметил Вадим Гигин.

Одним из действенных инструментов полонизации белорусских земель были осадники - польские военные колонисты, бывшие военнослужащие Войска Польского и их семьи. Они получали бесплатно или за символическую плату лучшие земельные наделы, пахотные угодья, пастбища, покосы, леса. Местный белорусский крестьянин, чтобы прокормить семью, вынужден был арендовать клочок земли у того же осадника за грабительскую плату, уходить в батраки или эмигрировать.

Факт Более 120 тыс. белорусов покинули родину в поисках лучшей доли.

Истинное лицо так называемого золотого 20-летия полонизации открывается в репрессиях. Польский кнут - это и политический террор, и даже концлагерь. Любую оппозиционную активность пресекали на корню. В конце 1923-го в тюрьмах Западной Беларуси насчитывались 1,3 тыс. политзаключенных. В августе 1927-го - уже 3 тыс. Апофеозом репрессивной политики Польши стал концентрационный лагерь в Березе-Картузской. Через него прошли около 10 тыс. человек. Лагерь был закрыт только 17 сентября 1939 года - в день, когда Красная армия вошла в Западную Беларусь.

"В 1923 году по политическим статьям арестовали не менее 1,5 тыс. белорусов. Белорусскую крестьянско-рабочую громаду разгромили в 1927 году. Туда для борьбы против национального гнета входили 100-150 тыс. человек. По ее делу были арестованы до 4 тыс. человек. И это отдельные дела, а репрессии продолжились и усилились в 1930-е годы", - назвал цифры депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

17 сентября 1939 года - день окончания 18-летнего рабства под Польшей. Белорусская земля, оторванная Рижским миром, наконец-то возвратилась домой. Большинство населения Западной Беларуси восприняло приход Красной армии как освобождение - с цветами, хлебом-солью, триумфальными арками, украшенными красными флагами.

В Гродненском и Пинском поветах местные жители создавали партизанские отряды и помогали Красной армии. Они громили помещичьи усадьбы, разоружали полицейских и осадников.

В конце 1937 года были проведены закрытые социологические исследования в двух регионах Западной Беларуси - как в католическом, так и в православном регионе. Несмотря на уничтожение всего белорусского, запрет политической деятельности, свертывание культурных инициатив, уничтожение национальных школ, белорусское национальное самосознание, к разочарованию для поляков, только укрепилось. "Лишь в семи деревнях католический уровень "польскости" был признан нормальным, не говоря уже о православной части Западной Беларуси", - добавил Игорь Марзалюк.

Для укрепления польскости в "восточных окраинах" был разработан план, согласно которому на протяжении определенного промежутка времени необходимо было перемещать на белорусские земли этнически польское население, а белорусское - перемещать на этнически польские территории. В результате планировалось переместить около 6 млн человек.

Сегодня в Польше существуют политические силы и фигуры, которые особо и не скрывают своих имперских амбиций - это фантомные боли по Речи Посполитой. В Варшаве Западную Беларусь, как и Западную Украину, по-прежнему считают собственными землями, утерянными в ходе исторического недоразумения. Некоторые политики открыто рассуждают о поддержке так называемого восстания в Беларуси, за которым стоит банальное желание перейти к политическому протекторату, а потом и к аннексии. "Речь Посполитая от моря до моря" до сих пор будоражит их фантазии, и для польского политического истеблишмента это является символом былого польского величия. Их утрата стала для многих поляков национальной травмой.

"Героизация Пилсудского означает одобрение той политики, которую он проводил. Для нас это антибелорусская политика. Нам нужны пояснения польских властей, что это значит, если они отрицают преступления, совершавшиеся режимом санации. Они ведь не покаялись за эти преступления, не покаялись за концлагерь в Березе-Картузской. Это значит, что они готовы продолжать такую политику и дальше. Наконец, есть и открытые действия - введение карты поляка, например. Это не просто работа с диаспорой за рубежом", - считает гендиректор Национальной библиотеки Беларуси.

Институт национальной памяти Польши запустил проект для школьников "Кресы - восточная польская земля в XX веке". Цель - напомнить детям, что "восточные кресы" принадлежат полякам, а не белорусам, украинцам и литовцам.

Фантомные боли по Речи Посполитой - это не просто одна из подложек политики польского национализма. Милитаризация Польши в последние годы приобрела необратимый характер. Учитывая вышесказанное, это не может не настораживать.

Осенью 2021 года, когда мигранты, беженцы из Ближнего Востока и Африки устремились в Европу через Польшу, стало для Варшавы временем, когда можно было продемонстрировать жестокость и готовность идти на крайние меры. Тысячи полицейских, солдат и пограничников развернулись на восточной границе. Людей, стремящихся в Европу, поливали из водометов, травили газом.

Насилие проявляется и сейчас, когда стремящихся в Европу обездоленных людей ловят, избивают и выбрасывают к белорусской границе. Выживают далеко не все. В каком-то смысле это прямое продолжение той самой политики, которая началась в 1921 году. Только тогда жертвами были белорусы, теперь - мигранты с Ближнего Востока и Африки.

Но самое показательное это то, что происходит с беженцами-украинцами, которым Варшава обещала помощь и защиту. Сегодня их бьют на улицах за разговор на украинском языке. Уполномоченный по правам человека в Польше Марцин Вёнцек указал на рост количества актов дискриминации и языка вражды в отношении граждан Украины, проживающих в Польше.

Исторические победы - это броня Беларуси. Воссоединение белорусских земель в 1939-м стало для белорусского народа вторым рождением.

"Для нас это великий день. Более 75 % белорусских этнических территорий - важнейшее ядро страны - стало единым целым. Благодаря событиям 17 сентября 1939 года и последующим включением западнобелорусских земель в состав БССР мы обрели ту страну, которую имеем сегодня, обрели тот демографический потенциал и экономические возможности, которые мы имеем сегодня, а западные белорусы обрели возможности политической и экономической сатисфакции, у них появилась возможность ходить по улицам с развернутыми плечами, никому ничего не доказывать и делать карьеру в экономике, культуре, политике, государственном строительстве", - убежден председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк

Но самое главное - белорусы сохранили человечность, несмотря на самые непростые отношения. Как вчера, так и сегодня, неважно какой ты профессиональной принадлежности, национальной, религиозной идентичности, главное - твои профессиональные компетенции и любовь к своей стране. Белорусы обрели свой национальный дом, и тот, кто любит Беларусь, не может выступать против объединения извечных белорусских земель в одном национальном доме.

А представьте, что было бы, если бы не случился 1939 год? Что, если бы Красная армия не вошла бы в Западную Беларусь? Ответ очевиден: белорусов там могло бы не остаться. Именно поэтому мы помним, чего нам стоило вернуться домой 17 сентября 1939 года.

Как сотни белорусских школ свернули до нуля. Зачем поляки проводили этноцид белорусов в начале ХХ века. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: sb.by