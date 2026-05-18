18 мая отмечается Международный день музеев
18 мая - Международный день музеев. Обмен уникальными коллекциями делает белорусские площадки мировыми культурными мостами: 160 музеев страны и 3,5 млн экспонатов готовы удивлять.
Не отстают и регионы: малые города завлекают туристов аутентичностью. Сегодня посетители ценят эксклюзив и готовы отправиться в путешествие, чтобы увидеть определенный музейный предмет.
По-прежнему в топ-3 самых посещаемых музеев входят мемориальные комплексы "Хатынь" и Брестская крепость, а также Музей истории Великой Отечественной войны.
Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:
"Наши музейные собрания, несмотря на то, что они пострадали очень сильно в годы Великой Отечественной войны, сохранили очень большое количество хороших вещей. В моем любимом Витебском областном краеведческом музее есть шикарнейшая коллекция, и таких вещей я не знаю, где еще в Беларуси можно увидеть, в том числе автографы на офицерских патентах Российской империи, автографы российских императоров - это достаточно такие эксклюзивные вещи. Просто в рамках той государственной политики, которую мы проводим в области музейного дела, действительно должны создать условия для того, чтобы каждый музей себя показал свое лицо, суть, коллекционное ядро, те вещи, которые составляют гордость Музейного фонда Республики Беларусь, а таких вещей у нас немало".
Музейная сфера - это не просто хранение артефактов, это лицо белорусской культуры. Каким будет новое грандиозное здание Национального исторического музея в Минске? Как меняется культура посещения выставок и тонкости нового восприятия музейного пространства? Сморите в программе "Актуальное интервью" с первым заместителем министра культуры Дмитрием Шляхтиным 19 мая в 13:40 на "Первом информационном".