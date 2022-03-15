3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
180 лучших экспериментов акварелью, литографией, цифровой печатью выставлены во Дворце искусства
Итоги 2021 года подводят в графическом арт-поле страны. 180 лучших экспериментов акварелью, литографией, цифровой печатью выставлены во Дворце искусства. Представителей школы графики не ограничивали в технике и теме. Кроме формата экспозиционного, и конкурсный. Жюри - в его составе искусствоведы и работники музеев - назовут лауреатов в день открытия нового фестиваля графики "Бумага и линия" 17 марта. На победу претендуют 7 десятков мастеров.
Всего же на адрес Белорусского союза художников поступила 350 заявок.
Президент
Все
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Президент Беларуси отправляется в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование: абсолютное большинство белорусов доверяет Президенту Беларуси
Дьяченко: В интересах белорусов, чтобы к политической власти в Германии пришли здравомыслящие силы
EcooM: большинство белорусов доверяют правительству
Более 80 % белорусов доверяют Президенту страны - результаты социсследования
В мире
Все
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов