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180 первокурсников Университета гражданской защиты сегодня приняли присягу

Первокурсники Университета гражданской защиты сегодня приняли присягу на верность Родине и народу. По традиции клятву произнесли на площади Государственного флага 180 студентов, из них 15 девушек. Впереди 4 года обучения, офицерские погоны и сотни спасенных жизней. Торжественный момент с курсантами разделили родные, близкие, а также министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Владимир Ващенко отметил, что ребята уже успели проявить себя на курсе молодого бойца.

Не могли не уделить внимания и сотрудникам Университета гражданской защиты. Лучших преподавателей отметили благодарностью и наградили знаком "За заслуги". Торжественное мероприятие завершилось плац-концертом роты почетного караула.

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