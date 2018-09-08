180 первокурсников Университета гражданской защиты сегодня приняли присягу

Первокурсники Университета гражданской защиты сегодня приняли присягу на верность Родине и народу. По традиции клятву произнесли на площади Государственного флага 180 студентов, из них 15 девушек. Впереди 4 года обучения, офицерские погоны и сотни спасенных жизней. Торжественный момент с курсантами разделили родные, близкие, а также министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Владимир Ващенко отметил, что ребята уже успели проявить себя на курсе молодого бойца.