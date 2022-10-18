185 лет истории РЖД в миниатюре

185-летие истории Российских железных дорог в миниатюре. В Москве показали самый крупный в России действующий железнодорожный макет. Масштаб 1 к 87, а все модели поездов уникальные - ручная работа. Авторы создавали их по сохранившимся чертежам и черно-белым фотографиям. Посетители увидят железнодорожные станции, понаблюдают за скоростными и грузовыми составами с паровозами с живым погружением в мир транспорта.

Сегодня на макете представлена история железной дороги дореволюционной России и времен СССР. Не исключено, что тематика макета будет расширяться, а количество участников увеличиваться. И мы увидим на нем знаменитый Белорусский вокзал и современную скоростную "Ласточку", которая сегодня соединяет Минск и Москву.