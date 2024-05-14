18 бизнес-площадок, важные объекты здравоохранения и обновленная инфраструктура - узнали, какие проекты воплощены в Могилевской области

Белорусы трудятся на благо страны, сохраняя мир и приумножая достижения. Равные условия для всех - приоритет государственной политики. Развитие регионов идет хорошими темпами благодаря указу Президента и соответствующей программе.

Появились новые производства, выросли инвестиции в экономику. Какие проекты реализованы в Могилевской области, рассказал Андрей Ястребов.

Белорусы трудятся на благо страны, сохраняя мир и приумножая достижения. Равные условия для всех - приоритет государственной политики. Развитие регионов идет хорошими темпами благодаря указу Президента и соответствующей программе.

Работа в три смены и выпуск до 13 тысяч в год только лифтов. Могилевский завод лифтового машиностроения - флагман отечественной промышленности - не сбавляет темпов. В производстве все больше новейших технологий. Еще из достижений - удалось за эти годы локализовать производство.

И литейное производство, и производство электродвигателей свое - полный цикл. В составе холдинга мы делаем электронику. В этом плане мы полностью технологически независимы. В прошлом году инвестиции составили у нас более 30 млн рублей, на этот год планы не меньше 40. Надо идти дальше! Надо думать, как завоевывать другие рынки - Азии, Африки. Сергей Чертков, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш"

Белорусская продукция на мировых рынках

Инвестиции, инновации, импортозамещение - те самые векторы, которые позволили промышленности справиться с санкциями и стать достойным партнером на открывшихся новых мировых рынках. В тренде по-прежнему белорусские продукты питания, шины, химволокно, деревообработка, горнодобывающая техника и вагоны.

Наш промышленный комплекс работает стабильно и продолжает наращивать объемы производства. И этому способствуют во многом постоянная модернизация, внедрение новых технологий и, конечно, контроль качества продукции. Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома





Бизнес активнее идет в юго-восточные регионы страны благодаря льготным преференциям по указу Президента. Оживила инвестклимат в районах и госпрограмма "Один район - один проект". В общей копилке достижений вклад и СЭЗ. К слову, сейчас на территории Могилевской области в работе 18 бизнес-площадок, в том числе в Осиповичах, Бобруйске, Кричеве. 50% от экспорта Могилевской области именно за этими компаниями.

Компании - резиденты СЭЗ "Могилев" только за прошлый год произвели промышленной продукции более чем на 5 млрд белорусских рублей и экспортировали товаров на 1 млрд 200 млн долларов. 26 тысяч могилевчан сегодня работают на этих предприятиях СЭЗ. Павел Мариненко, глава администрации СЭЗ "Могилев"

Благодаря усилению экономики удалось реализовать и ряд важнейших для региона соцпроектов. Кардиохирургический центр - сердце Могилевской областной клинической больницы, аккумулятор технологий и специалистов. С запуском проекта количество операций увеличилось вдвое. Впервые в регионе проведена пересадка сердца.

Это совсем другой, качественный уровень оказания медицинской помощи нашим пациентам. Запущена программа имплантации, малоинвазивной транскатетерной имплантации аортального клапана. Что это значит? Через несколько дней после операции человек может пойти домой. В дальнейшем планируем вмешиваться и на других аортальных клапанах. Т.е. это целое направление. Андрей Гореликов, заведующий ангиографическим кабинетом Могилевской областной клинической больницы





Новым корпусом прирос и Могилевский областной онкодиспансер. Здесь заработали сразу три линейных ускорителя, а также УЗИ-кабинеты и операционные.

Социально важный, дорогостоящий проект удалось реализовать и на окраине областного центра. Инфекционный корпус Могилевской больницы №1 - новое слово в региональной медицине.

Здесь боксированная система, разделение потоков. А еще есть специальная система очистки воздуха, пациенты могут пройти весь спектр обследований и лечения. Корпус оборудован аппаратами МРТ, КТ, операционной для малоинвазивных вмешательств.

Не оставлены межрайонные центры - Бобруйск, Могилев, Кричевская ЦРБ, которая стала межрайонным центром для юго-восточного региона. Только в прошлом году на оборудование для учреждений здравоохранения мы направили более 23 млн рублей. И это только на медицинское оборудование. Закуплено большое количество автомобилей - автопарк меняется ежегодно. Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси

А еще идет строительство школ и детских садов, жилья (не только в Могилеве, но и в райцентрах за эти годы выросли целые микрорайоны), обновление дорог и всей необходимой для жизни инфраструктуры - миллиарды рублей госинвестиций.

Популярен теперь и новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Могилеве. Всего за год он стал ареной спортивных баталий международного уровня и любимым местом отдыха жителей молодого микрорайона.