18 декабря - Международный день мигранта: как в Беларуси помогают иностранцам, попавшим в беду

За неполный 2023 год на границе уже погибло практически в 2 раза больше людей, чем за предыдущие два года вместе взятые. В 2021 году белорусскими пограничниками зафиксирована гибель 6 беженцев, в 2022-м - 9, а в текущем году жертвами стали уже 27 человек. Очевидно, что люди продолжают страдать и гибнуть на пути к лучшей жизни в Европе. Вместе с тем проблему миграции можно решить только путем конструктивного двустороннего диалога, к которому неоднократно призывала Беларусь наших соседей.

Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси