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18 декабря - Международный день мигранта: как в Беларуси помогают иностранцам, попавшим в беду

Сегодня Международный день мигранта. Почти 300 миллионов людей на планете живут вне своей страны. Беларусь всегда была не безучастной и сейчас оказывает всевозможную помощь людям, попавшим в беду.


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Вспомним события в 2021 года на белорусско-польской границе (тогда мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран Евросоюз поманил лучшей жизнью и бросил, помогала брошенным беженцам именно наша страна); события на Украине - безопасность и мирное небо, кров, пища, одежда и все необходимое людям, которые выбрали Беларусь новым домом; палестино-израильский конфликт - мы снова не в стороне: приют и гуманитарная помощь. В поддержке мигрантов участвуют многие органы и объединения.


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Мы открыли в каждой области кризисный центр, и сейчас последним у нас по плану (я думаю, что все сложится в конце 2023 года или начало следующего) - полноценный центр в Гродненской области. Продолжают прибывать мигранты из Украины, под нашим патронажем - порядка 7 тысяч человек.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста
Беларусь также принимает тех лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. Только в этом году мы рассмотрели более 1 500 ходатайств иностранных граждан, мигрантов о предоставлении такого статуса. Основная категория - это, конечно, граждане Украины, кроме того это граждане третьих стран, таких как Афганистан, Йемен, Сирия.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси


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Случаи насилия над мигрантами на той стороне границы с Евросоюзом учащаются

Со стороны Евросоюза не прекращаются случаи насилия над иностранными гражданами. Неоднократно белорусские пограничники находили избитых, с обморожениями, без сознания людей. Мертвые тела просто перебрасывают на сторону Беларуси или заставляют родных и близких перетаскивать их.


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За неполный 2023 год на границе уже погибло практически в 2 раза больше людей, чем за предыдущие два года вместе взятые. В 2021 году белорусскими пограничниками зафиксирована гибель 6 беженцев, в 2022-м - 9, а в текущем году жертвами стали уже 27 человек. Очевидно, что люди продолжают страдать и гибнуть на пути к лучшей жизни в Европе. Вместе с тем проблему миграции можно решить только путем конструктивного двустороннего диалога, к которому неоднократно призывала Беларусь наших соседей.
Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси

В Беларуси более 150 тысяч мигрантов с видом на жительство, еще почти 50 тысяч с разрешением на временное проживание. У этих людей в нашей стране есть жилье и работа, которых не было на их родине. А упрощенный этим летом закон о внешней трудовой миграции стал привлекать для заработка еще больше людей. Так, утвержден перечень профессий, где для работы иностранца работодателю больше не нужно разрешение от МВД. Сейчас в списке их 10: врач, инженер, швея, водитель и другие, список планируют расширить в следующем году.

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