18-летнего курьера телефонных мошенников задержали в Гомельской области

В двух случаях курьеру удалось забрать у пенсионеров сбережения. В третьем пожилой гомельчанин проявил бдительность и в последний момент отказался передавать уже подготовленную сумму. Курьера задержали, когда он возвращался с деньгами из Речицы. Он рассказал, что предложение о работе получил в одном из телеграм-каналов. После двух недель переписки молодому человеку поступил заказ, однако курьер был задержан в первый же день своей противоправной деятельности.

Александр Подобед, замначальника УУР УВД Гомельского облисполкома