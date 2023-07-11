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18-летнего курьера телефонных мошенников задержали в Гомельской области

В Гомельской области задержан курьер телефонных аферистов. Это 18-летний житель областного центра. Схема обмана не нова: пожилым людям сообщали о якобы попавших в беду родственниках, а для урегулирования ситуации нужны деньги. По заданию кураторов парню необходимо было посетить несколько адресов в Гомеле и Речице.

В двух случаях курьеру удалось забрать у пенсионеров сбережения. В третьем пожилой гомельчанин проявил бдительность и в последний момент отказался передавать уже подготовленную сумму. Курьера задержали, когда он возвращался с деньгами из Речицы. Он рассказал, что предложение о работе получил в одном из телеграм-каналов. После двух недель переписки молодому человеку поступил заказ, однако курьер был задержан в первый же день своей противоправной деятельности.
Александр Подобед, замначальника УУР УВД Гомельского облисполкома

По статье "Мошенничество" следователи возбудили уголовные дела. Тем временем в милиции напомнили: курьеры наравне с другими участниками преступной схемы привлекаются к ответственности и возмещают материальный ущерб, причиненный жертвам аферы.

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