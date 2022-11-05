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18-летнего жителя Бобруйска приговорили к 10 годам колонии
Прокуратура Кировского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Бобруйска, которому инкриминирован незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в составе организованной группы в крупном размере, сообщает БелТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
Фигурант в несовершеннолетнем возрасте вступил в организованную группу в качестве закладчика. Его обязанностью было осуществлять закладки с особо опасными психотропными веществами на территории Бобруйска. Указания он получал путем переписки в мессенджере. Там же выкладывал фотоизображения с обозначением географических координат тайников.
Обвиняемый был задержан в апреле 2022 года на выходе из лесного массива в Могилеве. При нем находился сверток с пара-метилэфедроном (мефедроном).
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Кировского района постановил обвинительный приговор. Ему на основании ч.4 ст.328 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет без штрафа с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Фото:pixabay.com
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