18-летнего жителя Бобруйска приговорили к 10 годам колонии

Прокуратура Кировского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Бобруйска, которому инкриминирован незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в составе организованной группы в крупном размере, сообщает БелТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Фигурант в несовершеннолетнем возрасте вступил в организованную группу в качестве закладчика. Его обязанностью было осуществлять закладки с особо опасными психотропными веществами на территории Бобруйска. Указания он получал путем переписки в мессенджере. Там же выкладывал фотоизображения с обозначением географических координат тайников.

Обвиняемый был задержан в апреле 2022 года на выходе из лесного массива в Могилеве. При нем находился сверток с пара-метилэфедроном (мефедроном).

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Кировского района постановил обвинительный приговор. Ему на основании ч.4 ст.328 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет без штрафа с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.