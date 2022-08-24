18-летний парень из Борисова стал фигурантом уголовного дела за размещение порноролика в чате

Сотрудники отдела нравов установили причастность молодого человека к распространению контента. И, как сообщает милиция Минской области, еще в июне в чате друзей в мессенджере "Телеграмм" появился ролик пикантного содержания. Группа была создана для обмена личными фотографиями. Со слов парня, видео он нашел в открытом доступе в интернете. Ролик понравился, и ради забавы решил его отправить в общую группу. Все бы ничего, но за распространение порнографических материалов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Так что стоит быть внимательными и соблюдать информационную гигиену.