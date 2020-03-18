18 марта - День внутренних войск МВД РБ

В день профессионального праздника внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь мы проведем дозор в одной минских воинских частей и разузнаем, как служится тем, кто следит за нашей безопасностью.



Более 1000 военнослужащих внутренних войск несут службу в городах и поселках, конвоируют заключенных, охраняют режимные объекты. Специалисты саперно-пиротехнических подразделений обезвреживают взрывоопасные предметы. Обнаружить взрывчатку, наркотики или следы преступника помогут верные четвероногие друзья. Более 500 собак сегодня на службе у внутренних войск.



Где бы ни нес службу военнослужащий внутренних войск - в спецвагоне, в карауле, у пульта управления техническими средствами охраны или в войсковом наряде, профессиональной подготовке к службе уделяется первостепенное внимание. Основные формы обучения - тренировки, стрельбы. Отправимся на занятие к военнослужащим бригады специального назначения внутренних войск.



Задачи у ребят не из легких. Их выполнение требует силы, стойкости и выносливости. И мне как новичку в этом деле без помощи не обойтись.



Честно говоря, двигаться в экипировке нелегко, а с автоматом в руке - почти невозможно, а тем более полосу препятствий преодолевать.



Без падений не обошлось, но, как говорится, дорогу осилит идущий.



Эх, боец Барби, тренироваться и тренироваться Вам еще. А вот мастерством военнослужащих бригады специального назначения внутренних войск можно только восхищаться.



Задача по предназначению поставлена четко и ясно. Цель - обезвредить противника.



А вот итог наших стараний узнаем у Сергея, командира 1 группы 3 взвода роты разведки специального назначения.



К слову, во внутренних войсках даже есть подразделение, которое обеспечивает задачу по охране Белорусской атомной электростанции. Первыми лицом к лицу встречаются с особо опасными преступниками бойцы специального отряда быстрого реагирования. А в Военной академии есть факультет внутренних войск, где готовят офицерский состав. За последние 5 лет во внутренних войсках обновлено более 80 % вооружения, военной и специальной техники. Внутренние войска занимают достойное место в системе национальной безопасности страны.



Поздравляем военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь с профессиональным праздником и благодарим за нашу безопасность.



