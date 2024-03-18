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18 марта в Беларуси отмечается День внутренних войск
Разведка, борьба с диверсионными группами, противодействие беспилотникам, а еще поддержка милицейских спецопераций. И все это про внутренние войска МВД. От создания первой конвойной команды в Витебске до сегодняшнего дня прошло уже более века. И все эти годы войска с честью и беззаветной преданностью Родине выполняют возложенные задачи. Непростые испытания выдержали воины внутренних войск при выполнении задач в Афганистане, на Чернобыльской АЭС, во время межнациональных конфликтов на Северном Кавказе, в Средней Азии и Молдове, а также в лихие 90-е, в годы становления молодого белорусского государства. И сегодня время диктует свои подходы в профессиональной подготовке. Минувший год во внутренних войсках был объявлен годом образования новых подразделений. И в итоге организованы 9 отрядов спецназа, которые тренируют инструкторы с боевым опытом. И этот опыт бойцы внутренних войск демонстрирует, в том числе при охране госграницы. Мы готовы к любого рода провокациям и защите страны! Это особенно подчеркнул командующий внутренними войсками. Напомним, сегодня внутренние войска нашей страны отмечают свое 106-летие.
Одна из самых сложных наших задач - это охрана на внешнем контуре границы. В тесном содействии с Государственным пограничным комитетом, с подразделениями специального назначения, с их заставами, наши военнослужащие, в частности, брестский отряд специального назначения "Шторм" находится у приграничья, выполняет задачи у Столина, Малориты. Проверки информации, совместное патрулирование, выставление засад, секретов. Наши подразделения выезжают туда, чтобы обеспечить эту глубину, недопустимость прорыва границы.
Внутренние войска встречают 106-летие с хорошими результатами и отличным боевым настроением. В структуре действует 18 военно-патриотических клубов. А это более 2 тыс. мальчишек и девчонок. Замкнутая, сформированная система подготовки. Из клубов отбирают самых лучших парней, которые в 10-11 классе проходят дополнительную подготовку, после чего поступают на факультет внутренних войск и получают профильное образование. И впервые на параде 3 июля в этом году со всеми участниками маршем пройдет и сборная команда военно-патриотических клубов внутренних войск.