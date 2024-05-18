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18 мая можно воспользоваться прямой телефонной линией ГПК

Прямая телефонная линия Государственного пограничного комитета Республики Беларуси по служебной деятельности погранслужбы проходит 18 мая до 12:00.

Высказать свои предложения, а также задать вопросы в Минске можно по номеру: +375 (17) 253-31-76.

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