18 мая можно воспользоваться прямой телефонной линией ГПК

Прямая телефонная линия Государственного пограничного комитета Республики Беларуси по служебной деятельности погранслужбы проходит 18 мая до 12:00.

Высказать свои предложения, а также задать вопросы в Минске можно по номеру: +375 (17) 253-31-76.