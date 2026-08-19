19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне

Сегодня в Беларуси отмечают Преображение Господне - один из главных православных праздников, который в народе называют Яблочным Спасом.



Согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос явил свою божественную сущность и славу своим ученикам. Богослужения в храмах сегодня посвящены этому чуду явления Христа на горе Фавор. В этот день в церквях освящают яблоки нового урожая.



Главная традиция праздника - угощать освященными плодами родных, соседей и нуждающихся.

В народе верили: погода на Спас предсказывает, какой будет осень - сухой или дождливой.