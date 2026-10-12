19-летний белорусский гроссмейстер вошел в топ-100 рейтинга FIDE, заняв 85-е место

Краткий пересказ от ИИ

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик впервые в карьере вошел в топ-100 сильнейших шахматистов мира. В рейтинге FIDE он находится на 85-й строчке. Также в возрасте до 20 лет спортсмен оказался в десятке лучших. Какие шахматные комбинации приводят к успеху

Закулисье Кубка мира по киберспортивным шахматам в Париже

Новость о молодом парне из Беларуси, который оставил позади американца Хикару Накамура с рейтингом FIDE почти на 150 строчек выше, еще в конце лета облетела всю планету. На Кубке мира по киберспортивным шахматам в Париже белорусский гроссмейстер Денис Лазавик уступил лишь первой строчке рейтинга - Карлсону Магнусу. Забрал призовой фонд в 190 тыс. долларов и мечту быть еще ближе к титулованному списку.

Плюс 20 позиций за месяц: 19-летний белорус занял 85-е место в рейтинге FIDE

Всего спустя месяц к узнаваемости Дениса добавил обновленный рейтинг FIDE - белорус в топ-100 сильнейших игроков мира и в топ-10 лучших среди шахматистов до 20 лет.

Денис Лазавик, гроссмейстер:

"В топ-100 много кто попадал, потом быстро вылетали. Белорусские тоже попадали. В данный момент только я. У меня были результаты до этого, которыми я горжусь больше, чем этим попаданием. Я играл в этом году турнир по киберспорту в Париже, там занял 2-е место. Выиграл много у сильных шахматистов, т. е., это, конечно, достижение круче и более сложное, чем мое попадание в топ-100. До этого тоже в Лондоне в 2026 году играл. Выиграл у очень сильного шахматиста Хикару Накамуру".

В топ-100 много кто попадал. Скромничает парень. Действительно, там были белорусы. Их можно пересчитать пофамильно. А сегодня и вовсе Денис Лазавик единственный представитель нашей страны в престижном топе. Еще месяц назад он находился за пределами первой сотни. В сентябре занимал 104-ю строчку. Таким образом, за месяц он отыграл почти 20 позиций. В активе гроссмейстера сегодня 2636 очков.

"У нас очень сильные тренеры именно для такого уровня, скажем, до международного мастера, все свое детство я проходил в РЦОП. У меня первый тренер Юрий Николаевич Муит, потом я занимался с Семеном Эдуардовичем Еребановым, Заяц Елена Евгеньевна, с Лендаренко Леонидом Николаевичем. Они, насколько я знаю, все сейчас здесь учат, преподают, работают, и они меня многому научили", - рассказал Денис Лазавик.

Белорусская школа шахмат: спорт вне весовых и возрастных категорий

В шахматы Денис играет с 8 лет. Как раз базис заложен в альма-матер - РЦОП по шахматам и шашкам. Сегодня он много занимается самостоятельно и много погружается в киберспорт. Входит в национальную сборную - представляет Беларусь на самых престижных международных площадках. Плюс 12 строчек к стартовому рейтингу - результат Шахматной олимпиады в Самарканде для нашей сборной. Александра Тарасенко выступала за женскую команду, и среди слабого пола у нас тоже есть неслабые результаты.

Александра Тарасенко, член сборной Беларуси по шахматам:

"Довольно неплохо сыграла на Всемирной олимпиаде, выполнила третью норму женского гроссмейстера. На первой доске достойно выступила, как я считаю. Да, команде немножко не повезло. Могли выступить выше. Подрастающее поколение работает, девочки развиваются, играют на международных турнирах. Это очень важно для дальнейшего прогресса".

Успех в спорте - понятие, которое складывается из множества слагаемых. Шахматисты - единственные спортсмены, кто выступает вне весовых и возрастных категорий. Есть только цели и путь к ним.

"Когда я ставлю себе какие-то цели, это, как правило, цели на следующий турнир. Допустим, у меня сейчас будет скоро турнир, я поеду в Казахстан через две недели, и вот я там хочу поднять рейтинг, занять первое место, хочу масштабно мыслить, простраивать план на годы вперед, потому что мой уровень еще недостаточен для того, чтобы в ближайшем будущем бороться за звание чемпиона мира. Еще предстоит много работы сделать", - отметил Денис Лазавик.

Выступления под национальным флагом: сняты все санкции против Белорусской федерации шахмат

Совет Международной шахматной федерации полностью отменил ограничения, ранее введенные в отношении Белорусской федерации шахмат. Это открывает для наших игроков возможность чаще выступать на самых престижных мировых площадках. Но главным стимулом для спортсменов, несомненно, станет возвращение права бороться за победу под национальным флагом.