О достижениях Беларуси в аграрной сфере и роли Всебелорусского народного собрания будут говорить 19 ноября в трудовых коллективах, вузах и госорганизациях.

Этим темам посвящен Единый день информирования. Разговор приобретает особое значение в преддверии 3-го заседания ВНС, которое соберется 17-18 декабря и будет проходить в год 30-летия собрания.

Его история неразрывно связана с историей суверенной Беларуси. Именно на ВНС в 1996 году была сформирована четкая стратегия развития Беларуси - от экономики до социальной политики и национальной безопасности. В числе приоритетов - высокий уровень жизни и реальная забота о людях.

Первый созыв стал ответом на вызов времени. Галопирующая инфляция и рекордный спад производства - свой путь развития страна начинала в сложнейших экономических условиях. Чтобы преодолеть кризис, перед страной были поставлены напряженные задачи, впервые принята программа на пятилетку.

Уже к 2000-м был достигнут рост по ключевым целям: ВВП увеличился почти на 36 %, объем промышленного производства - на 64 %, на треть выросли инвестиции в основной капитал, ввод жилья - более чем на 80 %.

Сегодня ВНС - гарант социальной и политической стабильности. Собрание работает в конституционном статусе. Его решения носят обязательный характер.