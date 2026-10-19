19 октября в Беларуси стартует основной этап кампании "Арсенал"

19 октября в Беларуси стартует основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия "Арсенал".

Масштабная кампания направлена на предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Милиционеры проверят условия хранения зарегистрированных пистолетов, ружей, а также напомнят о мерах безопасности при обращении с ними.

Что важно знать: незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусматривает уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.

Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

"Добровольно сдано свыше 330 единиц и порядка 68 тыс. соответственно. МВД напоминает, лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел любые незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, полностью освобождаются от уголовной и административной ответственности".

С начала 2026 года из оборота изъято более 370 единиц незарегистрированного оружия и около 51 тыс. боеприпасов различного калибра.