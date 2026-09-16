19 топливозаправщиков получили подразделения сил спецопераций ВС Беларуси

Подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси пополнились первой партией отечественных топливозаправщиков.

На базе хранения и ремонта техники службы горючего прошел торжественный митинг. Подразделениям ССО передали 19 новых автотопливозаправщиков моделей АТЗ-6 и АТЗ-12. Ключи от машин военнослужащим 15 сентября вручил заместитель министра обороны по тылу - начальник тыла Вооруженных Сил Александр Мосолов.

"Была проведена большая совместная работа между Министерством обороны и промышленным комплексом Беларуси: три года назад мы получили первые экземпляры для эксперимента, и этот эксперимент был успешно пройден. Мы доработали отдельные моменты", - сказал Мосолов.

Все 19 машин произведены в Беларуси. Новая техника уже передана подразделениям и будет использоваться для обеспечения войск горючим.