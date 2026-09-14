19-я механизированная бригада из Лепеля проходит проверку боеготовности

Проверка боеготовности силовых ведомств продолжается в Беларуси. 14 сентября представители Госсекретариата вручили письмо о мониторинге в одной из механизированных бригад.

В рамках проводимой в Беларуси проверки боеготовности заместитель Государственного секретаря передал поручение оперативному дежурному Генерального штаба на пункте управления. Ранее Александр Вольфович посетил Министерство обороны, где вручил министру обороны письмо от Президента Беларуси Александра Лукашенко о начале проверки.

Основная цель данных мероприятий - проверить, как функционирует система управления на всех уровнях.

В настоящее время проверке боеготовности подвергнута 19-я механизированная бригада из Лепеля, в частности, одно из танковых подразделений.

Андрей Горбатенко, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:

"Батальон имеет задачу - привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи из штатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы и доложены главе государства. О них будет знать руководство Вооруженных Сил для того, чтобы учитывать их в подготовке соединений и воинских частей Вооруженных Сил".

На минувшей неделе завершилась проверка боеготовности в Министерстве внутренних дел, в том числе одной из милицейских бригад Витебской области. В артиллерийской бригаде Вооруженных Сил проверка еще продолжается - сейчас она находится в активной фазе.

О результатах всех проведенных проверок будет доложено лично Президенту. По итогам будут сделаны соответствующие выводы.