190 лет истории Брестской крепости: как строилась легендарная цитадель Беларуси

4 кв. км земли - территория, которую занимает Брестская крепость. Всемирную известность она получила в середине прошлого века, этому способствовали трагические события лета 1941 года.

Начало Великой Отечественной войны, бессмертный гарнизон Брестской крепости практически месяц противостоял вермахту. Штурм крепости немецкое командование доверило элитной 45-й пехотной дивизии. Согласно поставленным задачам, она должна была уже в первой половине дня, 22 июня, выйти за территорию Бреста, но дивизионная задача была провалена.

Элита вермахта вынуждена была просить разрешение на отвод разбитых штурмовых групп на территории цитадели в первый день войны произошло первое на советской земле отступление армии Третьего Рейха.

Факт Уже шли бои за Смоленск (это более 650 км от Бреста), а крепость держалась. Последний ее защитник - майор Гаврилов - был пленен на 32-й день войны.

В 1965 году Брестская крепость получила звание героя - не город Брест, а 4 кв. км земли. Кирпич Брестской крепости - это и есть визуализация понятия "историческая правда".

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"За прошедшую пятилетку (2021-2025 годы) крепость посетили без малого 2 млн 800 тыс. людей из 58 стран мира. Сотрудники мемориала провели без малого 56 тыс. экскурсий за эти 5 лет. В этом году я могу сказать, что у нас уже на конец мая почти 300 тыс. посетителей было с учетом 9 мая, праздничных мероприятий и посещения наших экспозиций. Только за май мы уже провели более 1400 экскурсий".

Исключительное место, куда миллионы туристов направляются не для того, чтобы увидеть культурное творение или архитектурные шедевры, а посмотреть на места ожесточенных боев и своими глазами увидеть пробоины от немецких снарядов. Но Брестская крепость - это не только события лета 1941-го, это 190 лет истории.

"Датой, когда был заложен первый камень, фундамент нашей крепости, считается 1 июня 1836 года - именно тогда началось строительство оборонительной казармы. Это один из основных объектов самой крепости. Строилась казарма на центральном острове, на цитадели. Об этом событии стало известно уже после Великой Отечественной войны, когда в 1953 году, расчищая завалы части казармы, обнаружили закладную доску. Под этой доской находилась шкатулка, а в шкатулке была 21 монета. Причем эти монеты были разного номинала и из разного металла - они были и серебряными, и золотыми, и платиновыми", - рассказала завотделом "Музей войны - территория мира" мемориального комплекса Брестская крепость Елена Грицук.

Закладки первого камня предшествовали многие события. Сигналом к строительству крепости стал политический процесс 1795 года - третий раздел Речи Посполитой - по сути, передел сфер влияния между Российской империей, Пруссией и Австрией. Брест-Литовск оказался в составе Российской империи.

В Бресте был замок с деревянными стенами и башнями, но фактически он к тому времени уже устарел и не представлял собой мощный военный объекта, что и вызвало необходимость создания самой крепости.

Буквально через два года после геополитических разделов появляется первый проект крепости. Его предложил военный гражданский инженер-гидротехник Франц де Волан, но к реализации плана так и не приступили. Через несколько лет, в начале XIX века, свой проект представил инженер-генерал Петр Сухтелен.

Но его план не был реализован, потому что началась война 1812 года. Город Брест-Литовск практически оказался в полосе военных действий. К 1814 году есть сведения о том, что в городе Брест-Литовске проживало всего 1795 человек, было 553 строения.

К строительству защиты приграничного города вернулись в 20-е годы XIX века. В это время были разработаны сразу несколько проектов. Строительство крепости проводилось по плану, который был разработан русскими военными инженерами Оперманом, Малецким и Фельдманом, но окончательное решение было за самим императором Николаем I.

При Николае I было принято решение укрепить западную границу Российской империи - построить вдоль западной границы 9 новых крепостей. Одной из таких крепостей была крепость в городе Брест-Литовск.

6 июня 1833 года после молебна приступили к земляным работам по строительству форпоста на западных рубежах Российской империи. В это время ведутся работы по приспособлению августинского, бригитского и базалианского монастырей под казармы, в которых планировалось разместить строителей.

Город Брест-Литовск был храмовым городом - в нем было много монастырей, церквей и костелов. Население - меньше 8 тыс. человек, его переселили на несколько км восточнее. На месте древнего города стали возводить крепость, часть зданий разобрали, часть приспособили для нужд форпоста, например, Белый дворец и инженерное управление.

Начиналось строительство с центрального острова. Поскольку его опоясывали воды Мухавца и Западного Буга, первостепенной задачей являлась закладка надежного фундамента. Лишь спустя три года после начала земляных работ начинают строить оборонительную казарму, которая по периметру опоясывала центральный остров.

Протяженность оборонительной казармы составляла 2 км и почти 91 м. Толщина стен с внешней стороны - 2 м, с внутренней стороны - 1 м, в некоторых местах больше. На момент строительства в оборонительной казарме было 567 казематов. Она могла вместить в себя от 10 до 15 тыс. человек.

Было построено 4 барбакана - это полубашни, предназначенные для дополнительной защиты входа в казарму. Кстати, планировалось возвести 5 барбаканов, 5-й должен был находиться между Тереспольскими и Холмскими воротами, но он не был построен.

26 апреля 1842 года Брест-Литовская крепость была введена в число действующих крепостей Российской империи. Несмотря на официальное открытие, строительство и модернизация крепости продолжалось еще несколько десятилетий - строились мосты, возводили ворота, например, те, которые сегодня мы знаем, как Холмские и Тереспольские.

Кроме строительства, периодически вели и ремонтные работы. Причина - природный катаклизм: ураганы, ливни, снегопады - типичное явление для белорусских земель.

Из документов известно, что в Брест-Литовской крепости случались наводнения, вода поднималась до 3,5-4 м, размывала укрепления, которые нужно было восстанавливать.

В конце XIX века крепость из бастионной превращается в фортовую. Модернизацией руководил военный инженер-фортификатор Эдуард Тотлебен. Помимо восточного, был возведен западный форт. На протяжении практически 100 лет в крепости проходили работы по усовершенствованию крепостных укреплений.

После постройки крепость была неприступным военным объектом, но впоследствии появилась мощная нарезная артиллерия, способная пробить крепостные стены. Поэтому было принято решение вокруг крепости и города построить линию фортов. Первая линия оборонительных сооружений возводилась на протяжении 10 лет с 1878 по 1888 год. Форты строили на расстоянии 4-5 км друг от друга и от центра крепости. Первые 9 фортов обозначались цифрами от 1 до 9. Форт № 5 прикрывал город и крепость с южной стороны.

В начале XX века крепость - довольно передовой объект. Здесь появилась военно-голубиная почта и была проведена военная телеграфно-телефонная линия.

"В 1901 году появился воздухоплавательный батальон, и на пограничном острове был построен флигель для воздухоплавателей. В 1905 году дирижабли "Кондор" и "Беркут" Брестского военного воздухоплавательного парка участвовали в сражениях русско-японской войны", - отметила завотделом "Восточный фронт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Инна Шедловская.

Как военный объект крепость уже не соответствовала современным критериям, поэтому было принято решение построить вторую линию фортов на расстоянии 6-7 км друг от друга и от центра крепости. Они обозначались буквами, так называемые литерные форты.

Перед Первой мировой была построена надежная линия обороны, в которую входили 19 фортов, 21 опорный пункт, 5 оборонительных казарм, 7 пороховых погребов, артиллерийские батареи.

Несмотря на то, что крепость готовилась к обороне, она была способна выдержать осаду до 8 месяцев, но командование принимает решение оставить крепость.

"Для многих офицеров, ну, можно сказать, что было трагедией. Когда было принято решение крепость оставить, командование приняло в соответствии со своим этим решением решение форты взорвать. И все, что можно было вывезти, было эвакуировано. К сожалению, все, что осталось, было взорвано и сожжено", - поделилась Инна Шедловская.

Единственный форт, который сохранился, - № 5, в котором действует музей. Кроме экспозиционных залов, для посетителей доступны паттерны - их три: одна центральная и две боковые - это подземные коридоры между постройками и укреплениями.

Из центральной паттерны можно попасть в горжевая казарму, которая насчитывает 11 казематов - жилые помещения для нижних чинов и офицеров.

Брестская крепость - исключительный объект-образец фортификационного сооружения XIX века, единственный в своем роде.

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