3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
190-летний юбилей отмечает 3-я ГКБ имени Клумова
История медцентра началась в 1828 году со строительства двухэтажного здания на 50 коек. Сегодня на его месте один из 14 корпусов офтальмологический. Здесь ежедневно проводятся десятки операций - от косметических до профилактических, которые позволяют диабетикам избежать слепоты. В клинике также оказывают хирургическую, терапевтическую и акушерско-гинекологическую помощь. В начале нового года здесь планируют открыть новое отделение - общей гнойной хирургии.
По традиции накануне праздника новые сотрудники больницы - 17 начинающих медиков - дали клятву клумовцев, пообещав выполнять добросовестно свою работу и уважать традиции старейшей клиники столицы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все