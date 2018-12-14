190-летний юбилей отмечает 3-я ГКБ имени Клумова

История медцентра началась в 1828 году со строительства двухэтажного здания на 50 коек. Сегодня на его месте один из 14 корпусов офтальмологический. Здесь ежедневно проводятся десятки операций - от косметических до профилактических, которые позволяют диабетикам избежать слепоты. В клинике также оказывают хирургическую, терапевтическую и акушерско-гинекологическую помощь. В начале нового года здесь планируют открыть новое отделение - общей гнойной хирургии.