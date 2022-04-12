191 - горячая линия КГК о нарушениях и недостатках во время посевной кампании

О нарушениях и недостатках во время посевной можно сообщить на горячую линию госконтроля. Короткий номер 191 доступен по будням в рабочее время. Также направить информацию о проблемных вопросах и недостатках при проведении весенних полевых работ можно онлайн на сайте ведомства. Вся поступившая информация будет оперативно изучена и рассмотрена контролирующими органами.