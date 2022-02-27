195 международных наблюдателей были аккредитованы на референдуме в Беларуси

Никаких нарушений Миссия наблюдателей ШОС не замечала. Мы подходили даже к наблюдателям, которые присутствовали на референдуме на избирательных участках. Спрашивали, есть ли какие-то нарушения? Нет, все очень хорошо. Подготовка была очень хорошая, на любые вопросы члены избирательных комиссий полно и четко отвечали. Нас ознакомили и с протоколами досрочного голосования. Мы видим, что проведена масштабная подготовительная работа касательно внесения изменений в Конституцию, ведь все предложения, а их было несколько тысяч, надо было проработать.

Народ должен голосовать за любые изменения в Конституцию. В Италии поправки рассматривает парламент. Если две трети от голосующих согласуют проект, то он будет принят. В противном случае (если две трети не придут к согласию), то только тогда в стране будут проводить референдум. Интересная разница, которую я заметил, у вас граждане больше участвуют в изменениях в Конституцию чем у нас.

Нам показали такую народную демократию, которую мы бы хотели увидеть у себя. Наш сенатор господин Дасси от КПИ наблюдает и следит за всем этим процессом, чтобы наблюдать и вдохновлять, может что-то привнести даже в нашу страну. Мы видели, что много людей участвовало, понимаем, что они делают это не только для себя, но и для страны и своего народа, нам это очень нравится.

Мне еще нравится то, что в вашей Конституции есть такие слова, что агрессии в соседские страны с вашей стороны никогда не будет. Но защищаться вы всегда оставляете себе это право. Это право каждого защищаться.

Сегодня я была на двух избирательных участках, вчера в Бресте на нескольких. И я могу сказать, что с точки зрения организации, прозрачности, хода голосования, убеждена, что все очень правильно и четко. Также я поинтересовалась, есть ли здесь голосование по почте, потому что в Австрии был негативный опыт во время президентских выборов в 2016-м, когда понадобился второй тур из-за неточностей. В Германии, к примеру, мой друг был наблюдателем за выборами в федеральной земле Баден-Вюртемберг, ФРГ, где голосование проходило по почте. Никто из присутствующих наблюдателей так и не смог выяснить, где находились конверты и как их считали. Поэтому меня очень порадовал тот факт, что здесь исключена возможность голосования по почте. В первую очередь потому, что все люди знают, как могут проходить подобного рода "выборы.

Все проходит очень дисциплинированно, организованно, максимально демократично. Нарушений никаких нет. Вас действительно можно лишь похвалить. Хочется отметить отношение белорусских граждан к референдуму - мы наблюдаем очень высокую явку.



Многие западные страны могут только позавидовать вашему отношению к голосованию и уровню демократии. А Конституцию действительно важно изменять, чтобы она соответствовала требованиям народа. Это же не святое письмо, которое нельзя переписывать. Конституцию важно адаптировать под население, под народ. Каждое изменение Конституции - это новый этап в демократии государства.



Я горжусь Беларусью, Россией и нашими братскими народами. Мы знаем, что такое быть в условиях санкций. Сербский народ никогда не забудет помощь белорусского народа во времена агрессии НАТО и санкций.

В Беларуси были аккредитованы 195 международных наблюдателей. Впрочем, не все они смогли прилететь, ведь европейские страны закрыли воздушное пространство и не пускают самолеты в Минск. Как говорится, было бы желание. А те, кто прилетел - что же они увидели и как оценивают народное волеизъявление? Ответ - в нашем следующем материале.Международное наблюдение играет важную роль в защите процесса голосования. На референдум ЦИК аккредитовал более сотни экспертов из стран Европы и Азии. Только представители Шанхайской организации сотрудничества посетили несколько десятков участков. Речь не только о Минске, но и о регионах. Специалисты прибыли из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Пакистана. Планировалось еще более широкое участие, но из-за мировой эпидситуации списки несколько сократились.Голосование проходило свободно и согласно демократическим нормам. Это заявили международные наблюдатели из Италии. Зарубежные специалисты отметили разницу в процессе изменения Конституции между Беларусью и Италией. Опыта для сравнения, к слову, достаточно. В стране на Апеннинском полуострове поправки в Основной закон за последние 75 лет вносили 15 раз.Заинтересованность белорусов в своем будущем отмечали все. Центризбирком заявил о том, что референдум состоялся еще днем. Здоровый ажиотаж наблюдали зарубежные гости и в регионах. По словам международных наблюдателей, это доказательство сознательности и небезразличия наших граждан к судьбе своей страны.Независимые наблюдатели из Литвы провели параллель с голосованиями в их стране. Беларусь на литовцев произвела мощное впечатление.Моника Штрайф, международный наблюдатель из Австрии, но родилась и часть жизни провела в Германии. Главная цель ее поездки - увидеть Беларусь своими глазами, без призмы западной прессы. У каждой медали есть две стороны, и стороной нашего референдума европейский наблюдатель весьма удовлетворена.Зарубежные гости из Сербии отметили высокий уровень организации голосования. Обстановка на участках была спокойная. Нарушений не обнаружено.Конечно, по традиции активно наблюдали коллеги из СНГ. По прибытии миссия встретилась с председателем ЦИК Игорем Карпенко. Члены международной делегации также посетили участки для голосования.Пока только достойные впечатления и добрые эмоции. Официальные оценки Миссии СНГ, ШОС и независимые международные наблюдатели огласят уже завтра, 28 февраля.