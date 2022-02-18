19 февраля на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Завтра по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает управляющий делами Владимир Гуринович. В столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.