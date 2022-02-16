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19 февраля в Минске и Минской области организуют субботние прямые телефонные линии

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице 19 февраля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

На вопросы жителей центрального региона ответит управляющий делами Минского облисполкома Владимир Гуринович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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