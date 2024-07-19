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19 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 9 дней

19 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 9 дней

19 июля 1944 годав ходе стратегической наступательной операции "Багратион" части и соединения Красной Армии с боями продвигались к западным границам Советского Союза. Белорусская авиациябомбила вражеские эшелоны и аэродромы.

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского за сутки освободили более 50населенных пунктов на территории современных Брестской и Гродненской областей.

До полного

освобождения

Беларуси - 9 дней.

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