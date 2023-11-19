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19 ноября стартует второй четвертьфинал проекта "Герои. Перезагрузка" в эфире "Беларусь 1" в 19:15
19 ноября продолжение телевизионного проекта "Герои. Перезагрузка" дебютного звездного сезона. И в борьбу вступают сотрудники Агентства теленовостей - ведущая Людмила Казак и спортивный обозреватель Андрей Козлов.
В команде с Людмилой и Андреем капитаном будет знаменитый автогонщик и руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, который в этом году стал победителем ралли-рейда "Шелковый путь". А противостоять им в четвертьфинале будет трио во главе с олимпийским чемпионом по фристайлу Антоном Кушниром и в составе с эстрадными исполнителями Катей Оушэн и Иваном Дятловым (победителем проекта "Фактор.by). Старт эфира звездного сезона проекта "Герои. Перезагрузка" смотрите на "Беларусь 1" в 19:15.
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