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19 октября похолодает, временами дожди

19 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, которые начнут распространяться с северо-западной Европы. Будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5...+12 °С, максимальная днем +7...+14 °С.

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