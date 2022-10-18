19 октября похолодает, временами дожди

19 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, которые начнут распространяться с северо-западной Европы. Будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5...+12 °С, максимальная днем +7...+14 °С.