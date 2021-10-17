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19 октября в проекте "Это другое" разберем, почему евродепутаты делают неаргументированные выводы

Даже на фоне внутренних проблем евродепутаты все придумывают изощренные способы надавить на Беларусь. Хотя создают видимость того, что пытаются разобраться в ситуации, на самом деле задачи такой не стоит.

Какая-то фабрика фейков, а не законодательный орган Евросоюза. Сегодня разберем, почему депутаты делают неаргументированные выводы, ведь даже беглые задают вопрос: "А был ли мальчик?".

Смотрите проект здесь

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