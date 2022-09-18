19 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В понедельник будет облачно, днем с прояснениями. Ожидаются дожди, ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку сильные дожди, в ночные и утренние часы местами по востоку очень сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, на большей части территории страны сильный, порывистый.