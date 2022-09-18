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19 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

19 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сильный ветер и дожди грядут в республике - 19 сентября объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БелТА.

В понедельник будет облачно, днем с прояснениями. Ожидаются дожди, ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку сильные дожди, в ночные и утренние часы местами по востоку очень сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, на большей части территории страны сильный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 9-15 градусов тепла.

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