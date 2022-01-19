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19 января в проекте "В режиме правды" - подробнее о том, куда уезжают жители Литвы

Литва со времен обретения "независимости" потеряла треть своего населения! "Возможность заработать и сбежать подальше от литовской системы управления" - с такими мыслями последние годы массово покидает родину литовская молодежь. Куда бегут? В Скандинавские страны, в Великобританию и Штаты. Кому в Литве жить хорошо - рассуждаем сегодня вечером "В режиме правды".

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