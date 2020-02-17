1,3 миллиона человек ежегодно оздоравливается в санаториях Беларуси

Более половины маленьких белорусов прошли оздоровление в санаториях и летних лагерях страны в минувшем году. Итоги работы в 2019 подвели специалисты санаторно-курортного комплекса. Ежегодно 80 процентов выделяемых бюджетом средств направляется на приобретение и удешевление путевок для пациентов в возрасте от трех до восемнадцати лет. В 2019 году такая государственная поддержка предоставлена 719 000 детей, из них 87 000 - это юные жители регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.



