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1,3 миллиона человек ежегодно оздоравливается в санаториях Беларуси

Более половины маленьких белорусов прошли оздоровление в санаториях и летних лагерях страны в минувшем году. Итоги работы в 2019 подвели специалисты санаторно-курортного комплекса. Ежегодно 80 процентов выделяемых бюджетом средств направляется на приобретение и удешевление путевок для пациентов в возрасте от трех до восемнадцати лет. В 2019 году такая государственная поддержка предоставлена 719 000 детей, из них 87 000 - это юные жители регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Выручка от экспорта санаторно-оздоровительных услуг в 2019 году - 216 миллионов рублей.

80 миллионов рублей затрачено на улучшение материально-технической базы оздоровительных организаций. Благодаря этому белорусские здравницы не теряют своей привлекательности для иностранных гостей. Так, в минувшем году предложениями санаториев воспользовались 243 000 иностранцев.

Специалисты отмечают: рост экспорта санаторно-оздоровительных услуг вызван и совершенствованием законодательства страны о безвизовом режиме.

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