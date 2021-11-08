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1,5 млн доз китайской вакцины поступит в Беларусь
Полтора миллиона доз китайской вакцины VeroCell планируется доставить на этой неделе в нашу страну. Белорусские авиаторы завтра вылетят в КНР за первой частью груза. Документы на закупку доз уже прошли согласования. Помимо приобретенной вакцины миллиона доз китайская сторона безвозмездно передаст 500 тысяч доз вакцины и 500 тысяч шприцев. Планируется, что весь груз поступит в регионы и столицу после того, как препарат пройдет контроль качества, а шприцы - регистрацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.
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