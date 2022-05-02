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Виолы, бархатцы и петунии - в Минске активно приступили к цветочному оформлению
Фиолетовые виолы, желтые бархатцы и белоснежные петунии... В столице активно приступили к цветочному оформлению. Красочный материал для будущих композиций подготовил Минский парниково-тепличный комбинат. Только к этому озеленительному сезону там вырастили около 2 миллионов цветов. Городской ландшафт они пополнят уже в ближайшее время.
Чтобы весной и летом город сиял всеми красками, посевы в оранжерее начались еще в декабре. Получить яркое и качественное растение помогло соблюдение всех флористических технологий: это постоянный уход, оптимальная температура и влажность.
Всего в этом сезоне столичные озеленители высадят полтора миллиона однолетних цветов. Колоритные композиции дополнят также декоративными злаками. Сохранится и тенденция по увеличению многолетних растений. Красок добавят вертикальные конструкции и кашпо.
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