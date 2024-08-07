1,5 тыс. единиц спецтехники и свыше 4 тыс. специалистов устраняют последствия урагана - что сделают с древесиной?

Даже если ураган наломал дров, последствия непогоды нужно устранять с максимальным экономическим эффектом. Такую задачу поставил Президент. Обозначены и сроки: до 1 ноября должна быть завершена разработка на территориях, которые подлежат сплошной лесной санитарной рубке.

Все работы по ликвидации последствий необходимо провести оперативно, чтобы не допустить порчи древесины. Она должна остаться пригодной для переработки.

От июльской непогоды сильнее других пострадали Гомельский и Могилевский регионы. Там продолжается ликвидация последствий ветро- и буреломов.

Тысячи гектаров уже расчищены. Осенью займутся восстановлением леса. Ситуацию на месте проинспектировал премьер-министр Роман Головченко. Как идут восстановительные работы, сюжет Андрея Ястребова.

Лесхозы устраняют последствия непогоды

Ветро- и буреломы - это то, с чем уже привыкли сражаться лесхозы страны. Каждые несколько лет природа проверяет их на прочность. Июль этого года не стал исключением. Последствия урагана для Могилевской области - свыше 3 тыс. гектаров поврежденного леса.

В Белыничском лесхозе пострадало 25,4 га, а в Быховском - гораздо больше, поэтому сразу пришли на помощь. Уже направлено 5 харвестеров, 4 форвардера. Объемы разработки 210 га. Андрей Храмцов, главный инженер Белыничского лесхоза

Быховский район оказался одним из самых пострадавших от стихии в регионе - 2 тыс. 150 га. Справиться с объемом помогают районы-соседи. Людьми, техникой.

На разработке лесосек задействованы лесхозы Могилевской области плюс три лесхоза Минской. Всего по области занято на разработке сплошных санитарных рубок порядка 70 харвестеров, более 500 человек. Заготовлено уже свыше 100 тыс. кубометров древесины. Руслан Белявский, главный инженер Могилевского ГПЛХО

В разработке в этот раз специалистов из Чериковского района и 13-й квартал быховских лесов - свыше 33 гектаров. Выкорчевка, очистка от ветвей, самую испорченную древесину техника превращают в щепу, она останется в качестве удобрения почвы. Только с этой лесосеки планируют вывезти свыше 13 тыс. кубометров древесины.





Здесь же сортировка на дровяную (для производства щепы) и деловую. Это из нее затем соберут мебель, дома и отправят на экспорт.

Ликвидация последствий стихии - на особом контроле

Ликвидация последствий стихии - на особом контроле государства. Сегодня ход работ инспектировал премьер-министр Роман Головченко. Доклады, в том числе министра лесного хозяйства, руководителя Беллесбумпрома, о ситуации в пострадавших регионах - почти 1.5 тыс.и единиц спецтехники и свыше 4 тыс. специалистов заняты на устранении последствий урагана. Темпов сбавлять нельзя - главный лейтмотив. И если люди готовы работать в три смены, нужно дать такую возможность. Кстати, на этих участках разработка уже сейчас ведется круглосуточно. Ведь стране нужна качественная древесина.

Все объемы, которые подверглись ветровалам, будут использованы в промышленном производстве. Никаких проблем с этим нет. Тем более что наш целлюлозный комбинат вышел фактически на проектную мощность - 4,6 млн кубов понятно куда пойдут, на какие предприятия. Более того, обращаются сегодня с просьбой еще увеличить объем поставки березы для производства фанеры. Поэтому проблем не будет с переработкой. Проблема, которая сейчас решается основная, это чтобы оперативно все это сделать и не допустить порчи древесины. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

1.5 тыс. гектаров мы уже разработали, т.е. процесс идет. По Могилевской области мы проблем не видим, здесь достаточно техники, людей, задание будет выполнено в срок. По Гомельской мы определим допресурсы, чтобы поручение Президента до 1 ноября было выполнено. Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси

Переработка древесины

До 10 тыс. кубометров древесины ежедневно заготавливают на сплошных санитарных рубках лесхозы Могилевской области. Будет больше. Ведь предприятия-переработчики готовы забрать всю.

Мы готовы к значительным объемам приемки древесины. Дополнительно, помимо 570 кубометров, которые мы закупаем ежемесячно, 200 принять одновременно в месяц. Будет сделана плитная продукция, какие-то деревянные конструкции, которые пойдут как минимум на 43 страны мира. В основном это, конечно, РФ, Китай, страны Средней Азии: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Михаил Касько, председатель концерна "Беллесбумпром"

Но и внутренний рынок не пострадает, уверяют в лесхозах. Цех в Быхове ежедневно перерабатывает до 200 кубометров древесины. В прайс-листе - бревно оцилиндрованное, доска для домостроения.

В цеху производят продукцию только с ветровально-буреломных лесосек. Объемы производства увеличились примерно процентов на 30. Смена у нас работала с 8:00 до 21:00 - 12-часовой рабочий день. Сейчас до 22:00, до 23:00. Максим Кораньков, главный инженер Быховского лесхоза