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1 апреля в некоторых районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы

1 апреля в некоторых районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы

1 апреляв отдельных районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы, пишет БЕЛТА.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Атмосферное давление будет постепенно падать.

Фото:pixabay.com

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