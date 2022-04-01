1 апреля вступают в силу изменения в закон по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов

Сегодня вступают в силу изменения в закон по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов. Теперь вкладчики-физлица смогут получить свой вклад в течение недели с момента подачи в банк соответствующего заявления. Новшества гарантируют физлицам сохранность депозитов, а также возврат вкладов для ИП. И также в Беларуси новый размер базовой арендной величины. Теперь это 16 рублей 90 копеек. Напомним, этот показатель используется для расчета платы при аренде площадей, которые находятся в государственной собственности.